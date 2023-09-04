Правоохранители Владимирской области ищут водителя, который наехал на стража порядка и скрылся с места происшествия.

Правоохранители Владимирской области ищут водителя, который наехал на стража порядка и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.Инцидент случился вечером 3 сентября в Ковровском районе. На дороге «Ковров-Погост-Любец» госавтоинспекторы попытались остановить автомобиль ГАЗ, однако водитель не подчинился и попробовал уехать.Началась погоня, во время которой пострадал сотрудник ППС. «Газель» наехала на мужчину и повредила ногу. Пострадавшего отвезли в больницу.В настоящий момент полицейские установили личность водителя и предпринимают меры по его поиску.