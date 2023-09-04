Во Владимирской области вынесли приговор мигранту за избиение таксиста и лобовое ДТП. Ковровским...

Во Владимирской области вынесли приговор мигранту за избиение таксиста и лобовое ДТП.Ковровским горсудом в установлено, что приезжий из Узбекистана и трое его знакомых ночью 3 июля 2021 года ехали в такси и обратили внимание, что у водителя на телефоне велась прямая видеотрансляция на сайте знакомств. Это им не понравилось и выходя, мужчина ногой нанес удар по автомобилю. Когда водитель вышел из машины, двое пассажиров повалили его на землю и нанесли ему переломы, кровоподтеки и ссадины. Водителю удалось вырваться и позвонить коллегам, которые вызвали скорую помощь.А ранее осужденный на «ВАЗ 21150» при прохождении криволинейного участка дороги - поворота налево, на 5 км автодороги «Ковров-мкр. Заря» допустил выезд своего транспортного средства на полосу встречного движения. И врезался в «CHEVROLET CRUZE». Его пассажиру был причинён тяжкий вред здоровью.Виновный получи 3 года и 3 месяца строгого режима, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В пользу пострадавшей пассажирки автомобиля «CHEVROLET CRUZE» взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тыс рублей.Приговор не вступил в законную силу.Фото: https://www.pxfuel.com