По предварительной информации, водитель автомобиля «Газ» не остановился по требованию инспекторов ДПС и попытался скрыться. Началось преследование. Инцидент произошёл вечером 3 сентября

По предварительной информации, водитель автомобиля «Газ» не остановился по требованию инспекторов ДПС и попытался скрыться. Началось преследование. Инцидент произошёл вечером 3 сентября на 1 километре автодороги«г. Ковров – д. Погост – д. Любец» в Ковровском районе. Информацию о нарушителе инспекторы передали коллегам из патрульно-постовой службы. Они перекрыли дорогу, чтобы остановить машину. Водитель не притормозил и