По предварительной информации, водитель автомобиля «Газ» не остановился по требованию инспекторов ДПС и попытался скрыться. Началось преследование. Инцидент произошёл вечером 3 сентября
<a href="https://33live.ru/novosti/04-09-2023-voditelya-sbivshego-sotrudnika-pps-v-kovrovskom-rajone-razyskivayut-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo.html" target="_blank">Водителя, сбившего сотрудника ППС в Ковровском районе разыскивают, возбуждено уголовное дело</a> - По предварительной информации, водитель автомобиля «Газ» не остановился по требованию инспекторов ДПС и попытался скрыться. Началось преследование. Инцидент произошёл вечером 3 сентября
[url=https://33live.ru/novosti/04-09-2023-voditelya-sbivshego-sotrudnika-pps-v-kovrovskom-rajone-razyskivayut-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo.html]Водителя, сбившего сотрудника ППС в Ковровском районе разыскивают, возбуждено уголовное дело[/url] - По предварительной информации, водитель автомобиля «Газ» не остановился по требованию инспекторов ДПС и попытался скрыться. Началось преследование. Инцидент произошёл вечером 3 сентября