Волонтёры «Энергосбыт Волга» ко Дню знаний собрали новую партию пластиковых крышечек Волонтёры...

Волонтёры «Энергосбыт Волга» ко Дню знаний собрали новую партию пластиковых крышечекВолонтёры «Энергосбыт Волга» в Камешковском районе отметили День знаний новой крупной партией пластиковых крышечек. К эколого-благотворительной акции «Добрые крышечки» присоединились несколько образовательных учреждений. Самыми активными участниками стали воспитанники детского сада «Светлячок», ребята из 2 «Б» класса школы №1 города Камешково и учащиеся Брызгаловской средней школы.-Мы хотим поздравить юных волонтёров с 1 сентября и поблагодарить детские сады и школы района за активное участие в акции по сбору пластиковых крышечек. Ребята, их родители и педагоги с радостью откликнулись на нашу инициативу. Отдельно хотелось бы отметить ученицу камешковской школы № 3 Варвару Жигареву, которая стала нашим постоянным помощником в сборе «добрых крышечек»! – отметила начальник клиентского офиса «Камешковский» Оксана Янкова.Молодёжный актив «Энергосбыт Волга» в ближайшее время передаст собранное вторсырьё региональному оператору ООО «Хартия», официальному техническому партнёру всероссийского эколого-благотворительного проекта «Добрые крышечки». Затем крышечки отправят на перерабатывающее предприятие, а вырученные средства пойдут на помощь детям по всей стране.-Эколого-благотворительные акции, уроки энергосбережения в школах и тематические мероприятия в детских садах помогают нам вносить свой вклад в сохранение окружающей среды. Подрастающее поколение проявляет очень активную жизненную позицию. Всё больше ребят принимают участие в наших мероприятиях. В новом учебном году молодёжный актив «Энергосбыт Волга» запланировал много интересных событий для юных волонтёров, - рассказала председатель молодёжного актива компании Валерия Кузьмина.Фото pxfuel.com