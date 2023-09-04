Певица столкнулась со сложным испытанием на пути к успеху.

Певица столкнулась со сложным испытанием на пути к успеху.Успехам Ольги Бузовой можно только позавидовать. Знаменитая артистка успела попробовать себя в разных амплуа. Она успела примерить на себе и роль телеведущей, и актрисы, и дизайнера, и бизнесмена. А в последние годы и вовсе запела.Перед тем, как попасть на "Дом-2" звезда успела поступить в институт на факультет географии и геоэкологии. Будучи студенткой ВУЗа, теледива и пришла на скандально известный проект. Интересно, что постоянные съемки не помешали ей окончить учебное заведение с красным дипломом.Конечно, некоторые злопыхатели любят говорить, что отличницей Ольга Бузова стала далеко не благодаря своим знаниям. А за "красивые глазки". Но поющая телеведущая решила сломать стереотип и раскрыла свой главный секрет, который помог ей поступить в институт.Как оказалось, все дело в упорстве. По словам звезды, самым сложным предметом для нее была алгебра. Для того, чтобы сдать ее, девушке пришлось заниматься дополнительно. Урок у репетитора на тот момент стоил больших денег – 50 долларов. Но большие затраты оправдали себя и знаменитой артистке удалось поступить."Я просто зубрила формулы, потому что я реально не понимала в алгебре, высшей математике, геометрии ни-че-го… И когда я села на вступительные экзамены по алгебре и увидела задание, мои формулы, которые я зубрила, просто накладывались на эти формулы", – цитирует телеведущую .Раннее "Дни.ру" о сложном пути Ольги Бузовой к славе.