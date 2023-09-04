За побег из колонии во Владимирской области осужденному втрое увеличили срок. Киржачским райсудом...

За побег из колонии во Владимирской области осужденному втрое увеличили срок.Киржачским райсудом вынесен приговор 29-летнему жителю Гусь-Хрустального, который за кражу отбывал год лишения свободы в ФКУ «Лечебное исправительное учреждение № 8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области» в городе Киржаче.Утром 25 мая он в составе группы осужденных работал на благоустройстве территории. Воспользовавшись тем, что сотрудник ФСИН за ним не наблюдает, он, чтобы навестить свою семью сбежал через отверстие в заборе, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Около 15 часов того же дня он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Гусь-Хрустальном и передан работникам УФСИН.Суд приговорил беглеца к 3 годам общего режима.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.Фото: https://www.pxfuel.com