Правоохранители задержали 21-летнего жителя Ивановской области, подозреваемого в совершении серии краж из магазинов в Гусь-Хрустальном.

Правоохранители задержали 21-летнего жителя Ивановской области, подозреваемого в совершении серии краж из магазинов в Гусь-Хрустальном. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Установлено, что в мае текущего года фигурант воровал из торговых точек косметику, шоколадки, алкоголь и кофе. Нанесённый им ущерб превысил 24 тыс. рублей.На допросе задержанный во всём сознался и пояснил, что продавал украденный товар по низкой цене. В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.«Также сотрудниками полиции установлено, что по аналогичной схеме жителем Ивановской области были совершены кражи и в других регионах», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.