Граффити «Лунный Огонь» от Анастасии Nan появилось по адресу улица Асаткина, 17. Художница нарисовала дракошку в рамках фестиваля уличного искусства «Загфест». Фотографиями поделились в

Граффити «Лунный Огонь» от Анастасии Nan появилось по адресу улица Асаткина, 17. Художница нарисовала дракошку в рамках фестиваля уличного искусства «Загфест». Фотографиями поделились в сообществе мероприятия. Девушка участвует в фестивале не в первый раз. Владимирцы могли уже видеть в городе ее фирменных дракошек, например, на стене дома №11г на улице Безыменского. Кто же такой дракошка?