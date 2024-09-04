56 преступлений, связанных с телефонным мошенничеством, зафиксировали полицейские на прошлой неделе. Так, например, почти 4,5 миллиона перевел аферистам на «безопасный счет» 60-летний житель

56 преступлений, связанных с телефонным мошенничеством, зафиксировали полицейские на прошлой неделе. Так, например, почти 4,5 миллиона перевел аферистам на «безопасный счет» 60-летний житель Гусь-Хрустального. Деньги мужчина взял из личных накоплений, а также оформил пять кредитов под высокий процент. Средств лишилась и 43-летняя жительница Александрова. Женщина согласилась на предложение мошенников «заработать на инвестициях». Самое интересное, что