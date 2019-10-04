Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что жизнью бывшего
мужа футболиста Дмитрия Тарасова давно не интересуется. Между тем
экс-возлюбленному она желает только лучшего.
Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что жизнью бывшего
мужа футболиста Дмитрия Тарасова давно не интересуется. Между тем
экс-возлюбленному она желает только лучшего.
Знаменитость приняла участие в "Ютуб"-шоу "Вопросы взрослому".
В рамках программы Ольга Бузова пообщалась с детьми и подростками, рассказала о
личной жизни, семье и работе.
В частности, речь зашла о бывшем муже артистки футболисте Дмитрии Тарасове. Бузову спросили, что именно она чувствует, когда
натыкается в соцсетях или прессе на новости об экс-возлюбленном.
Ольга отметила, что давно не встречала какой-либо информации
о Дмитрии. Бузова подчеркнула, что жизнью экс-возлюбленного не интересуется, после развода их дороги разошлись. Более того, звезда посоветовала узнать, как живется самому Тарасову. Вокалистка намекнула, что футболисту намного хуже.
"Уже три года, как мы не вместе. Я могу сказать, что я
отпустила. Я желаю только добра, всего самого лучшего. Вы лучше ему задайте
вопрос, что он чувствует, когда натыкается на меня не только в сетях, а в
каждом "утюге", в каждой программе? Я не слежу за его жизнью уже давно. Я
простила, отпустила и занимаюсь своей жизнью. Чтобы я что-то чувствовала – я не могу
так сказать", – сказала .
Напомним, и Дмитрий Тарасов развелись в конце декабря 2016 года. В качестве причин разрыва назывались измены футболиста, проблемы со здоровьем у телеведущей и то, что она слишком много времени уделяла работе.