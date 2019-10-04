Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что жизнью бывшего мужа футболиста Дмитрия Тарасова давно не интересуется. Между тем экс-возлюбленному она желает только лучшего.

Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что жизнью бывшегомужа футболиста Дмитрия Тарасова давно не интересуется. Между темэкс-возлюбленному она желает только лучшего.Знаменитость приняла участие в "Ютуб"-шоу "Вопросы взрослому".В рамках программы Ольга Бузова пообщалась с детьми и подростками, рассказала оличной жизни, семье и работе.В частности, речь зашла о бывшем муже артистки футболисте Дмитрии Тарасове. Бузову спросили, что именно она чувствует, когданатыкается в соцсетях или прессе на новости об экс-возлюбленном.Ольга отметила, что давно не встречала какой-либо информациио Дмитрии. Бузова подчеркнула, что жизнью экс-возлюбленного не интересуется, после развода их дороги разошлись. Более того, звезда посоветовала узнать, как живется самому Тарасову. Вокалистка намекнула, что футболисту намного хуже."Уже три года, как мы не вместе. Я могу сказать, что яотпустила. Я желаю только добра, всего самого лучшего. Вы лучше ему задайтевопрос, что он чувствует, когда натыкается на меня не только в сетях, а вкаждом "утюге", в каждой программе? Я не слежу за его жизнью уже давно. Япростила, отпустила и занимаюсь своей жизнью. Чтобы я что-то чувствовала – я не могутак сказать", – сказала .Напомним, и Дмитрий Тарасов развелись в конце декабря 2016 года. В качестве причин разрыва назывались измены футболиста, проблемы со здоровьем у телеведущей и то, что она слишком много времени уделяла работе.