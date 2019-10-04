Звезда шоу Дом-2 и певица Ольга Бузова рассказала, как
произошел ее первый поцелуй. По словам звезды, это был травмирующий опыт.
Звезда шоу "Дом-2" и певица Ольга Бузова рассказала, как
произошел ее первый поцелуй. По словам звезды, это был травмирующий опыт.
Поющая телеведущая появилась в новом выпуске "Ютуб"-шоу "Вопросы
взрослому". Ольга Бузова побеседовала с ребятами от 10 до 16 лет. Дети задавали
каверзные вопросы звезде и живо интересовались ее личной жизнью.
Так во время беседы Ольга Бузова рассказала, что впервые
поцеловалась очень рано – в 13 лет. За будущей звездой тогда настойчиво бегал мальчик по
имени Виталик. Ухажер предлагал Бузовой встречаться, однако та давала ему от
ворот поворот, так как уже была влюблена.
"И он затащил меня под балкон, что-то хотел мне показать. Я,
естественно, дура набитая тогда была, и пошла за ним на балкон, мы под него
подлезли. Он просто взял мое лицо, губами к моему рту и начал совать туда язык.
Представляете, фу!" – отметила
По словам Ольги, тогда она не поняла, что произошло. Испугавшись,
она крепко сжала губы и попыталась ототкнуть Виталика. Ласки от нелюбимого звезда до сих пор вспоминает с содроганием.
"Он у меня отбил всякое желание подходить к мужчинам. После этого
у меня появился молодой человек, с которым мы сначала долго-долго ходили за
ручку, только за ручку", – поделилась с ведущей шоу Екатериной Варнавой. Артистка считает, что к
поцелуям надо переходить только после 16 лет.