Звезда шоу Дом-2 и певица Ольга Бузова рассказала, как произошел ее первый поцелуй. По словам звезды, это был травмирующий опыт.

Звезда шоу "Дом-2" и певица Ольга Бузова рассказала, какпроизошел ее первый поцелуй. По словам звезды, это был травмирующий опыт.Поющая телеведущая появилась в новом выпуске "Ютуб"-шоу "Вопросывзрослому". Ольга Бузова побеседовала с ребятами от 10 до 16 лет. Дети задаваликаверзные вопросы звезде и живо интересовались ее личной жизнью.Так во время беседы Ольга Бузова рассказала, что впервыепоцеловалась очень рано – в 13 лет. За будущей звездой тогда настойчиво бегал мальчик поимени Виталик. Ухажер предлагал Бузовой встречаться, однако та давала ему отворот поворот, так как уже была влюблена."И он затащил меня под балкон, что-то хотел мне показать. Я,естественно, дура набитая тогда была, и пошла за ним на балкон, мы под негоподлезли. Он просто взял мое лицо, губами к моему рту и начал совать туда язык.Представляете, фу!" – отметилаПо словам Ольги, тогда она не поняла, что произошло. Испугавшись,она крепко сжала губы и попыталась ототкнуть Виталика. Ласки от нелюбимого звезда до сих пор вспоминает с содроганием."Он у меня отбил всякое желание подходить к мужчинам. После этогоу меня появился молодой человек, с которым мы сначала долго-долго ходили заручку, только за ручку", – поделилась с ведущей шоу Екатериной Варнавой. Артистка считает, что кпоцелуям надо переходить только после 16 лет.