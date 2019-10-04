Модель и ведущая Светлана Бондарчук поделилась снимком в ночной рубашке. Теперь ее наперебой поздравляют с беременностью.

Модель и ведущая Светлана Бондарчук поделилась снимком в ночной рубашке. Теперь ее наперебой поздравляют с беременностью.Бондарчук решила поделиться переживаниями с поклонниками. Как оказалось, она очень плохо спит вот уже две ночи подряд: ей снятся кошмары. "Сегодня можно волшебный сон" – подписала снимок в "Инстаграм" она.Многие пользователи обратили внимание на немного выпирающий живот Бондарчук. Некоторые решили, что 50-летняя модель снова беременна. "Вас можно поздравить?" – мягко интересуется подписчик. Этот вопрос ведущая оставила без ответа."Беременная! Ура!" – радуется один из комментаторов. "Наконец-то будет новый ребеночек, поздравляю, вы заслужили!" – обратился к Бондарчук другой.Были и те, кто начала давать советы 50-летней модели, чтобы та наконец начала хорошо спать. "Нужно комнату проветрить", – считает пользователь. "Батюшки говорят, надо перекрестить кровать, четыре угла комнаты, потолок перед сном", – уверенно заявляет второй.Напомним, что у Светланы Бондарчук двое детей. Сына Сергея она родила еще в 1991 году. Спустя восемь лет на свет появилась дочь Варвара.Отец – известный режиссер Федор Бондарчук. Пара подала на развод в 2016 году.