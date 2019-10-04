Наталья Чистякова-Ионова заинтриговала
интернет-обывателей. Певица Глюкоза показала пикантное фото и обещала сделать
сюрприз.
Наталья Чистякова-Ионова заинтриговала
интернет-обывателей. Певица Глюкоза показала пикантное фото и обещала сделать
сюрприз.
Вокалистка опубликовала в
личном "Инстаграм" яркие кадры. Певица Глюкоза запечатлена в стильном
ретро-образе. Наталья Чистякова-Ионова облачена в брючный костюм. Примечательно,
что блейзер звезда надела на голое тело, немного обнажив грудь.
"Готовлю для вас сюрприз!
☺️ Как думаете, что это будет?😋(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала певица Глюкоза ниже.
Подписчики решили, что вокалистка записывает новую песню или снимает новый клип. Поклонники намекнули артистке,
что истосковались по ее творчеству. Последний официальный сингл Натальи
Чистяковой-Ионовой "Фэн-шуй" вышел аж в декабре 2018 года. Артистка давно не
выпускала ничего заметного.
Судя по всему, милее
привлекать внимание своими формами, нежели пением. Наталья постоянно
выкладывает в соцсети откровенные фото. 33-летняя артистка много времени
проводит в спортзале оттачивая и без того идеальную фигуру, неудивительно, что ей хочется показать результаты своих трудов.
К слову, этот раз для артистки не
стал исключением. Подписчики мужского пола, отметили, что, не надев белья, певица
Глюкоза практически полностью оголила свою грудь. "Извините. вы без лифчика? Грудь видно)",
"А грудь специально видно???😍", "Голой выйдешь на сцену.... ждем😂", – писали взбудораженные поклонники .