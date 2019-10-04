Наталья Чистякова-Ионова заинтриговала интернет-обывателей. Певица Глюкоза показала пикантное фото и обещала сделать сюрприз.

Наталья Чистякова-Ионова заинтриговалаинтернет-обывателей. Певица Глюкоза показала пикантное фото и обещала сделатьсюрприз.Вокалистка опубликовала вличном "Инстаграм" яркие кадры. Певица Глюкоза запечатлена в стильномретро-образе. Наталья Чистякова-Ионова облачена в брючный костюм. Примечательно,что блейзер звезда надела на голое тело, немного обнажив грудь."Готовлю для вас сюрприз!☺️ Как думаете, что это будет?😋(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала певица Глюкоза ниже.Подписчики решили, что вокалистка записывает новую песню или снимает новый клип. Поклонники намекнули артистке,что истосковались по ее творчеству. Последний официальный сингл НатальиЧистяковой-Ионовой "Фэн-шуй" вышел аж в декабре 2018 года. Артистка давно невыпускала ничего заметного.Судя по всему, милеепривлекать внимание своими формами, нежели пением. Наталья постоянновыкладывает в соцсети откровенные фото. 33-летняя артистка много временипроводит в спортзале оттачивая и без того идеальную фигуру, неудивительно, что ей хочется показать результаты своих трудов.К слову, этот раз для артистки нестал исключением. Подписчики мужского пола, отметили, что, не надев белья, певицаГлюкоза практически полностью оголила свою грудь. "Извините. вы без лифчика? Грудь видно)","А грудь специально видно???😍", "Голой выйдешь на сцену.... ждем😂", – писали взбудораженные поклонники .