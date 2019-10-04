Аэрофлот приглашает подписчиков официальной страницы компании в Instagram принять участие в конкурсе Россия удивляет. Для этого участнику предлагается разместить на собственной и регулярно обновляемой странице в Instagram публикацию с изображением необыкновенных природных или культурных достопримечательностей России.

"Аэрофлот" приглашает подписчиков официальной страницы компании в Instagram принять участие в конкурсе "Россия удивляет". Для этого участнику предлагается разместить на собственной и регулярно обновляемой странице в Instagram публикацию с изображением необыкновенных природных или культурных достопримечательностей России.Присоединяйтесь к конкурсу и делитесь головокружительными пейзажами и современными городскими объектами, созданными нашими современниками и вызывающими гордость! Вместе с изображением необходимо рассказать о своих впечатлениях от посещения и обязательно указать место, где была сделана фотография.По условиям конкурса, просмотр публикаций на странице должен быть доступен всем пользователям в течение всего времени проведения конкурса.Прием заявок на участие в конкурсе завершится 6 октября в 23.59 по московскому времени. Жюри, состоящее из сотрудников "Аэрофлота", выберет восемь лучших публикаций путем тайного голосования. Среди основных критериев, предъявляемых к победителю, — творческий подход, креативность и сложность исполнения конкурсной работы, четкость изображения, оригинальность и уникальность фотографии, а также обязательное наличие хештегов конкурса #РоссияУдивляет #Аэрофлот.Итоги конкурса будут объявлены 7 октября на официальной странице "Аэрофлота" в Instagram. Главный приз — сертификат на два лица на перелет туда-обратно классом "эконом" в город России, входящий в маршрутную сеть "Аэрофлота".С подробными правилами участия можно ознакомиться на официальной странице ПАО "Аэрофлот" в социальной сети Instagram.