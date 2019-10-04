В США разгорается новый скандал на тему домогательств. В этот раз обвинения прозвучали в адрес актера Джеймса Франко. Две студентки его школы исполнительского мастерства заявили, что Франко приставал к ним.

В США разгорается новый скандал на тему домогательств. В этот раз обвинения прозвучали в адрес актера Джеймса Франко. Две студентки его школы исполнительского мастерства заявили, что Франко приставал к ним.Иск подали в суд округа Лос-Анджелес, сообщает телеканал "Россия 24". В нём сказано, что Франко и его коллеги злоупотребляли своим руководящим положением в школе и требовали от студенток награды сексуального характера – за обещание ролей в кино.Ранее Джеймса Франко уже обвиняла в домогательствах актриса Виолет Пэйли. Она заявила, что Франко позже извинился перед ней. И даже присоединился к выражению солидарности жертвам насилия на церемонии вручения премии "Золотой глобус".