По меньшей мере три человека погибли во время жесткой посадки самолета Ан-12 в окрестностях аэропорта Львова, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

По меньшей мере три человека погибли во время жесткой посадки самолета Ан-12 в окрестностях аэропорта Львова, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.Грузовой борт следовал из итальянского Виго в Стамбул, а во Львове должен был остановиться для дозаправки. Именно нехватка топлива, по предварительным данным, и стала причиной жесткой посадки примерно в полутора километрах от воздушной гавани, близ кладбища. С радаров Ан-12 исчез примерно в 13,7 километра от аэропорта.На борту находились восемь человек, трое из них погибли, еще трое получили травмы. Судьба двух человек остается неизвестной.У самолета повреждена передняя часть и крылья. Воздушная гавань закрыта. Спасательную операцию осложняет густой туман.