Новая схема финансирования жилищного строительства не дает покупателям полной защиты от рисков.

По новым правилам все риски недостроев возлагаются на банки: покупатель получит обратно деньги, если застройщик не сможет сдать дом. Однако покупатели остаются без квартир и могут потерять часть вложенных средств из-за инфляции. Кроме того, покупатель теряет все уплаченные проценты по кредиту, говорится в сообщении рейтингового агентства Fitch Ratings.Кроме того, риски для покупателей повысились после смягчения требований к банкам, имеющим право работать с эскроу-счетами. Около трети из 95 кредитных организаций имеют международный рейтинг категории "B" или вовсе не имеют рейтинга. Один банк, не имеющий международного рейтинга и допущенный к работе с эксроу-счетами, уже лишился лицензии.В агентстве отмечают, что у покупателей нет возможности выбрать или сменить банк без привязки к проекту.