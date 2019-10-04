Экс-президент Украины Петр Порошенко критикует новые власти страны за то, на что раньше давал согласие. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя критику бывшим главой государства формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе.

Экс-президент Украины Петр Порошенко критикует новые власти страны за то, на что раньше давал согласие. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя критику бывшим главой государства "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе.В ходе недавней встречи трехсторонней контактной группы вМинске все участники поставили подписи под текстом "формулы", котораяопределяет порядок мирного урегулирования в Донбассе. После этого украинскаяоппозиция, включая Петра Порошенко, обрушилась с критикой на Зеленского и егоправительство."Формула Штайнмайера" – явление не новое, онапоявилась четыре года назад, заявил Лавров на заседании Валдайского клуба вСочи. "И Порошенко сам же ее подписывал", – добавил глававнешнеполитического ведомства.Новость дополняется.