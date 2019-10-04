Экс-президент Украины Петр Порошенко критикует новые власти страны за то, на что раньше давал согласие. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя критику бывшим главой государства формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе.
Экс-президент Украины Петр Порошенко критикует новые власти страны за то, на что раньше давал согласие. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя критику бывшим главой государства "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе.
В ходе недавней встречи трехсторонней контактной группы в
Минске все участники поставили подписи под текстом "формулы", которая
определяет порядок мирного урегулирования в Донбассе. После этого украинская
оппозиция, включая Петра Порошенко, обрушилась с критикой на Зеленского и его
правительство.
"Формула Штайнмайера" – явление не новое, она
появилась четыре года назад, заявил Лавров на заседании Валдайского клуба в
Сочи. "И Порошенко сам же ее подписывал", – добавил глава
внешнеполитического ведомства.
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