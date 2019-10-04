Подписанием так называемой формулы Штайнмайера об урегулировании в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский пытался добиться признания со стороны Кремля. Но хитрость лидера Незалежной сыграет против него, уверен политолог Алексей Мухин.
Подписанием так называемой формулы Штайнмайера об урегулировании в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский пытался добиться признания со стороны Кремля. Но хитрость лидера Незалежной сыграет против него, уверен политолог Алексей Мухин.
Зеленский согласился подписать документ, чтобы провести
встречу нормандской четверки с участием России, Украины, Франции и Германии,
пояснил эксперт. Созыв саммита был одним из условий Москвы, напомнил Мухин.
Политолог уверен: лидеру Незалежной срочно нужно встретиться
с Владимиром Путиным. "Что послужит в его глазах признанием Россией
Зеленского президентом", – полагает эксперт.
Но такая хитрость, скорее всего, обернется против
Зеленского. Мухин напомнил, что против подписания "формулы
Штайнмайера" активно протестуют украинские националисты во главе с бывшим
президентом Петром Порошенко.
В таких условиях, даже если саммит состоится, украинский
лидер может повторить трюк Порошенко, объявив, что выполнять минские соглашения
не собирается. "Зеленский хотел одним выстрелом убить всех зайцев, но это
может оказаться выстрел не по зайцам, а себе в ногу", – сказал Мухин в беседе с
"Комсомольской правдой".
Задача националистов – выставить предателем
Украины и обвинить его в государственной измене. "Формула Штайнмайера" –
шикарный повод", – заключил эксперт.
Украинская делегация подписала документ на переговорах в
Минске 1 октября. "Формула" предполагает предоставление Донбассу
временного особого статуса, проведение выборов в регионе, а затем закрепление
специального положения на постоянной основе. По сути, речь идет о широкой автономии Донбасса в составе Украины.
Для этого наблюдатели ОБСЕ должны
признать голосование легитимным. Особый статус Донбасса должен быть закреплен в
украинском законодательстве. Реализация "формулы Штайнмайера" не означает отказ Украины от мятежного региона, подчеркнул .