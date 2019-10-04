Подписанием так называемой формулы Штайнмайера об урегулировании в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский пытался добиться признания со стороны Кремля. Но хитрость лидера Незалежной сыграет против него, уверен политолог Алексей Мухин.

Подписанием так называемой формулы Штайнмайера об урегулировании в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский пытался добиться признания со стороны Кремля. Но хитрость лидера Незалежной сыграет против него, уверен политолог Алексей Мухин.Зеленский согласился подписать документ, чтобы провестивстречу нормандской четверки с участием России, Украины, Франции и Германии,пояснил эксперт. Созыв саммита был одним из условий Москвы, напомнил Мухин.Политолог уверен: лидеру Незалежной срочно нужно встретитьсяс Владимиром Путиным. "Что послужит в его глазах признанием РоссиейЗеленского президентом", – полагает эксперт.Но такая хитрость, скорее всего, обернется противЗеленского. Мухин напомнил, что против подписания "формулыШтайнмайера" активно протестуют украинские националисты во главе с бывшимпрезидентом Петром Порошенко.В таких условиях, даже если саммит состоится, украинскийлидер может повторить трюк Порошенко, объявив, что выполнять минские соглашенияне собирается. "Зеленский хотел одним выстрелом убить всех зайцев, но этоможет оказаться выстрел не по зайцам, а себе в ногу", – сказал Мухин в беседе с"Комсомольской правдой".Задача националистов – выставить предателемУкраины и обвинить его в государственной измене. "Формула Штайнмайера" –шикарный повод", – заключил эксперт.Украинская делегация подписала документ на переговорах вМинске 1 октября. "Формула" предполагает предоставление Донбассувременного особого статуса, проведение выборов в регионе, а затем закреплениеспециального положения на постоянной основе. По сути, речь идет о широкой автономии Донбасса в составе Украины.Для этого наблюдатели ОБСЕ должныпризнать голосование легитимным. Особый статус Донбасса должен быть закреплен вукраинском законодательстве. Реализация "формулы Штайнмайера" не означает отказ Украины от мятежного региона, подчеркнул .