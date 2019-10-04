У певицы Кети Топурии новый возлюбленный. Артистка рассекретила избранника. Однако есть мнение, что эти отношения будут недолгими и завершатся крайне болезненно для вокалистки.

У певицы Кети Топурии новый возлюбленный. Артисткарассекретила избранника. Однако есть мнение, что эти отношениябудут недолгими и завершатся крайне болезненно для вокалистки.Артистка опубликовала снимок с избранником в соцсетях. Вкомментариях Кети Топурия даже призналась в любви к ухажеру, которымоказался 35-летний дипломат и бизнесмен Лев Деньгов.Между тем таролог и парапсихолог Наталья Копнева, сделавкарточный расклад, увидела, что этот роман не продлится долго. Отношения уже "зависли",Деньгов провоцирует ссоры."Она, в свою очередь, настроена крайне серьезно иэмоционально рассчитывает на длительные отношения с дипломатом. Топуриядействительно хочет с ним строить семью, жить с ним. Но для Деньгова это, ксожалению, просто очередная интрижка", – говорит ведунья.По словам таролога, Кети Топурию ожидает череда обманов иизмен в отношениях с Львом Деньговым. Артистка какое-то время будет закрывать глазана выходки избранника, всеми силами пытаться удержать эти отношения. "С еестороны это будет разрыв с тяжелым сердцем", – цитирует таролога .Отметим, что после обнародования имени нового избранникаКети Топурии, в Сети "всплыли" неприглядные факты из биографии Льва Деньгова. Какоказалось, предприниматель ранее состоял в браке. В 2015 году супруга подарилаЛьву дочь, однако малышка не прожила и года. Деньгов в сложной ситуации показалсебя не с лучшей стороны: он сбежал, оставив жену с умирающими ребенком наруках.