У певицы Кети Топурии новый возлюбленный. Артистка
рассекретила избранника. Однако есть мнение, что эти отношения
будут недолгими и завершатся крайне болезненно для вокалистки.
У певицы Кети Топурии новый возлюбленный. Артистка
рассекретила избранника. Однако есть мнение, что эти отношения
будут недолгими и завершатся крайне болезненно для вокалистки.
Артистка опубликовала снимок с избранником в соцсетях. В
комментариях Кети Топурия даже призналась в любви к ухажеру, которым
оказался 35-летний дипломат и бизнесмен Лев Деньгов.
Между тем таролог и парапсихолог Наталья Копнева, сделав
карточный расклад, увидела, что этот роман не продлится долго. Отношения уже "зависли",
Деньгов провоцирует ссоры.
"Она, в свою очередь, настроена крайне серьезно и
эмоционально рассчитывает на длительные отношения с дипломатом. Топурия
действительно хочет с ним строить семью, жить с ним. Но для Деньгова это, к
сожалению, просто очередная интрижка", – говорит ведунья.
По словам таролога, Кети Топурию ожидает череда обманов и
измен в отношениях с Львом Деньговым. Артистка какое-то время будет закрывать глаза
на выходки избранника, всеми силами пытаться удержать эти отношения. "С ее
стороны это будет разрыв с тяжелым сердцем", – цитирует таролога .
Отметим, что после обнародования имени нового избранника
Кети Топурии, в Сети "всплыли" неприглядные факты из биографии Льва Деньгова. Как
оказалось, предприниматель ранее состоял в браке. В 2015 году супруга подарила
Льву дочь, однако малышка не прожила и года. Деньгов в сложной ситуации показал
себя не с лучшей стороны: он сбежал, оставив жену с умирающими ребенком на
руках.