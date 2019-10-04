Выпускники суздальского филиала института культуры сегодня успешно работают в крупнейших музейных центрах России и мира.

Суздальский филиал института культуры, бывшее художественно-реставрационное училище празднует свой 40-летний юбилей.Сегодня реставраторов поздравила Светлана Мельникова, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В эти дни здесь проходит проект "Петербургские дни в Суздале" - это мастер - классы для педагогов и студентов, творческие встречи, дискуссии, концерты.Профессия реставратора редкая и сложная - часто на восстановление предметов старины уходит несколько лет. Выпускники суздальского филиала института культуры, в его состав училище вошло 6 лет назад, сегодня успешно работают в крупнейших музейных центрах России и мира.Маргарита Виткина, директор Суздальского филиала Санкт-Петербургского института культуры: "У нас такие преподаватели! Они настолько увлечены... Чтобы готовить реставратора, надо заболеть этим, заболеть сохранением культурного наследия. Вот у нас преподаватели больны этим и передают это студентам."