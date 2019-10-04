Дмитрий Родин, учитель литературы из Собинки, рассказывает, как первый раз вошел в класс.

Чтобы попасть в класс, которым он руководит, конкурс - словно в вуз! Учиться у Дмитрия Родина - большое счастье, говорят его ученики. Преподаватель литературы сумел сделать свой предмет интересным, домашние задания творческими.Артём Тульский, учащийся 10-а класса, средняя школа №4 г. Собинка: "В школе у нас присутствует интерактив, то есть непросто обучение, но и как-то все проводится творчески. То есть уроки литературы у нас - проект. То есть нам дают домашнее задание творческое, современное, то есть что-то в инстаграмме сделать, и поэтому интересно!"Школьный предмет Дмитрий Максимович превратил в увлекательное путешествие. Прежде чем изучать любое программное произведение, он с учениками посещает те места, где происходят события. Например, пушкинского "Медного всадника" дети читали в Петербурге. А на уроке попутно узнали, почему жители Санкт-Петербурга не любят, когда их город называют Питером.Дмитрию Максимовичу - всего 23 года. Но как завоевать доверие детей, он уже понял. Надо самому быть творческим человеком. Увлечений у Дмитрия много. Он закончил художественную школу, преподает изобразительное искусство, руководит театральной студией "Матроскин". Студийцы, естественно, в основном его ученики, участвуют в фестивалях и конкурсах не только в России, но и за рубежом. Дмитрий завоевал уважение и у опытных коллег - он лауреат школьного конкурса "Учитель года", и покорил жюри областного конкурса молодых педагогов. О том, что он, выпускник факультета журналистики, выбрал профессию педагога и вернулся в родную школу, нисколько не жалеет.Дмитрий Родин, преподаватель средней школы №4, г. Собинка: "Пришел вести первый урок, и вот эти детские глаза, которые на меня смотрели, они меня покорили. Именно через покорение детских глаз, то, что они смотрят, они хотят, они ждут от тебя. Они впитывают все то, что ты говоришь и чувствуешь, вот эту отдачу, чувствуешь взаимопонимание, уважение среди детей. Это, действительно, притягивает и из школы уходить не хочется".Кстати, в четвертой собинской школе таких же увлеченных учителей - 43. Половина из них - бывшие выпускники, в том числе и ее директор.Валентина Бусурина, директор школы №4, г. Собинка: "Наверное, это о многом говорит. Да!? То, что традиции школы, отношения внутри коллектива, отношение к людям, повлияло на то, что люди возвращаются к нам".Гордятся своими бывшими учениками, а теперь коллегами и их педагоги. Учитель начальных классов Нина Владимировна Слизина 28 лет работает в этой школе. Говорит, талантливого Диму заметила сразу. Он был ее первым помощником.Нина Слизина, учитель младших классов, средняя школа №4, г. Собинка: "Наверное, все эти годы жизни ему было интересно в этом нашем доме. Неслучайно люди возвращаются, как и птицы, в те места, в которых им было хорошо, им было тепло! Они чувствовали какое-то плечо, какую-то поддержку."В этой школе удивительная атмосфера. Домашняя. Многое сделано руками учителей, учеников и их родителей. Здесь даже стены учиться помогают. А у Дмитрия Максимовича с 1 октября появилась еще одна обязанность. Его назначили директором городского стадиона. В бывшей третьей школе размещаются детские секции. Теперь все здания надо объединить, говорит Дмитрий Родин. На вопрос, как он все успевает, отвечает - надо любить свое дело.Вера Куликова, Андрей Синягин. Вести-Владимир.