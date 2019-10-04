Премьер-министр России в Гаване встретился с председателем Госсовета и Совета министров Кубы. По традиции, в начале визита российская делегация возложила венок к монументу национальному герою Кубы ХосеМарти. Затем прошли переговоры Дмитрия Медведева и Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса, в узком и расширенном составе.

Премьер-министр России в Гаване встретился с председателем Госсовета и Совета министров Кубы. По традиции, в начале визита российская делегация возложила венок к монументу национальному герою Кубы ХосеМарти. Затем прошли переговоры Дмитрия Медведева и Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса, в узком и расширенном составе.В присутствии Дмитрия Медведева и Мигеля Диаса-Канеля был подписан ряд совместных российско-кубинских соглашений, в том числе о научно-техническом и инновационном сотрудничестве.Подводя итоги переговоров, Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия и Куба — стратегические партнеры и их отношения не подвержены сиюминутной конъюнктуре."В последние месяцы ужесточилась экономическая блокада Кубы со стороны США, налицо стремление создать токсичную атмосферу вокруг экономического сотрудничества с Кубой, отпугнуть экономических инвесторов, а по сути, провести энергетическую блокаду острова.Опыт Кубы в течение практически шести десятилетий противодействия эмбарго свидетельствует о том, что такие попытки все равно ничего не достигнут, как не достигнут никакого успеха и попытки давить на нашу страну.Мы категорически выступаем против экономической, торговой, финансовой блокады Кубы. Мы полностью поддерживаем справедливые требования Гаваны о прекращении этой блокады.У Кубы в нашей стране есть верные друзья, наша страна является надежным партнером тех, для кого понятие суверенитета, независимости — основа национального характера и государственной политики", — заявил Дмитрий Медведев.Кроме того, в Гаване состоялась беседа Дмитрия Медведева с первым секретарем ЦК компартии Кубы Раулем Кастро, сообщает телеканал "Россия 24".