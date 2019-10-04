Жители увидят в квитанциях за вывоз твердых коммунальных отходов новые цифры

Жители увидят в квитанциях за вывоз твердых коммунальных отходов новые цифры, которые будут зависеть от количества прописанных в квартире. Об этом рассказали на совещании в администрации области. Новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами начнут действовать уже с первого декабря.Больше всего изменения ощутят те, в чьих квартирах прописаны более трех человек. Нормативы будут различаться для частных и многоквартирных домов, а также для городского и сельского населения. Точных данных о размерах платы за вывоз мусора до сих пор нет. Напомним, вступить в мусорную реформу область должна была ещё год назад. Сейчас у регоператоров осталось всего три месяца. Причем, один региональный оператор еще не определен. По словам губернатора Владимира Сипягина , " все пройдет плавно", но скептическую струю внесла прокуратура области.По их оценкам, в большинстве муниципалитетов почти ничего не сделано для перехода к реформе. На особом контроле - Гусь -Хрустальный . Никулинская свалка закрыта, а вывозить мусор регоператор собирается в Муром. Отдельная тема - московские дачники. Их вообще никто не считал. Договоры с СНТ на вывоз мусора также не заключены. Мусорная реформа это и переход к раздельному сбору отходов, и устранение несанкционированных свалок. Сейчас 44 процента сел и деревень не охвачено "цивилизованным" сбором мусора: нет контейнерных площадок, своевременного вывоза отходов. Это основной источник несанкционированных свалок, их в области более 1200. Устранили за этот год - меньше половины.Виктор Придыбайло, начальник государственной инспекции административно-технического надзора администрации области: "Гусь-Хрустальный район ликвидировал за это время, а это те свалки, которые были выявлены в весенний период, и они стараются туда включить месячники уборки, в осенние месяцы, Гусь-Хрустальный район ликвидировал всего 1,6 процента. Суздальский - 10,3 % от выявленных. Судогодский - 16, 6 %. Вот этим районам тяжело будет."