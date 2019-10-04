По словам президента США, радиостанции Голос Америки и Свобода – не справляются со своей работой. Кроме того, необходима альтернатива телекомпании CNN, которая настроена по отношению к Трампу крайне критически.

По словам президента США, радиостанции "Голос Америки" и "Свобода" – не справляются со своей работой. Кроме того, необходима альтернатива телекомпании CNN, которая настроена по отношению к Трампу крайне критически.Как заявил Трамп, эти СМИ были созданы для усиления позиций Штатов, а они – напротив — выставляют страну в невыгодном свете. В Белом доме подобные действия назвали позором для США, отмечает телеканал "Россия 24".