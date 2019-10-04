Следовавший из Грозного в Москву самолет авиакомпании ЮТэйр совершил экстренную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия двухмесячной пассажирки. Спасти малышку, к сожалению, не удалось.

Следовавший из Грозного в Москву самолет авиакомпании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия двухмесячной пассажирки, сообщает V1.ru. Спасти малышку, к сожалению, не удалось.Лайнер вылетел из Чечни в 14:30 по московскому времени 3 октября, а спустя 55 минут он приземлился в Волгограде. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия маленькой девочки, которую родители везли в столицу на лечение. До прибытия скорой у нее несколько раз фиксировали клиническую смерть из-за сердечной и белковой недостаточности. По одним данным, она скончалась в реанимобиле, по другим — на операционном столе.СКР проводит проверку. Назначено судебно-медицинское исследование, по результатам будет принято процессуальное решение.