5 октября на канале ТВ-3 состоится премьера нового выпуска приключенческого шоу Mama Russia, в котором телеведущая Маша Малиновская и актер Даниил Вахрушев (Физрук) отправились покорять Приморье, но не смогли найти общий язык.

5 октября на канале ТВ-3 состоится премьера нового выпуска приключенческого шоу Mama Russia, в котором телеведущая Маша Малиновская и актер Даниил Вахрушев ("Физрук") отправились покорять Приморье, но не смогли найти общий язык.Конфликт начался еще в самолете, когда Малиновская случайно пролила на колени Дане алкоголь, а тот по прилету во Владивосток отказался помогать ей с чемоданами. Малиновская начала точить зуб...Дальше – хуже. В первый день Даниил четыре часа прождал телезвезду на улице, пока она собиралась в своем гостиничном номере – но так и не дождался. Купив чай и тушенку, он отправился один с рюкзаком на дикий пляж Хасанский, поставил палатку возле заброшенного военного дзота и приготовил себе на костре полноценный ужин. Маша Малиновская, добравшись до пляжа на баге, осталась одна и расстроилась. "Это худшее, что могло со мной произойти в этой жизни! За что?!" – закатила истерику голодная и замерзшая теледива. Такого поворота она явно не ожидала.Маша и Даня успели несколько раз поругаться и наговорить друг другу обидных слов. Малиновская истерила, кричала, но в итоге они все-таки смогли найти силы, чтобы вместе дойти до финальной точки маршрута, насладиться красотами и морскими деликатесами Приморья, столкнуться с опасными дикими зверями и получить помощь от местных жителей.