5 октября на канале ТВ-3 состоится премьера нового выпуска приключенческого шоу Mama Russia, в котором телеведущая Маша Малиновская и актер Даниил Вахрушев (Физрук) отправились покорять Приморье, но не смогли найти общий язык. И это еще мягко сказано!

5 октября на канале ТВ-3 состоится премьера нового выпуска приключенческого шоу Mama Russia, в котором телеведущая Маша Малиновская и актер Даниил Вахрушев ("Физрук") отправились покорять Приморье, но не смогли найти общий язык. И это еще мягко сказано!Конфликт между ними начался еще в самолете, когда Малиновская случайно пролила на колени Дане алкоголь, а тот по прилету во Владивосток отказался помогать ей с чемоданами. И Малиновская начала точить зуб...Дальше – хуже. В первый день Даниил 4 часа прождал телезвезду на улице, пока она собиралась в своем гостиничном номере – но так и не дождался. Купив чай и тушенку, он отправился один с рюкзаком на дикий пляж Хасанский, поставил палатку возле заброшенного военного дзота и приготовил себе на костре полноценный ужин. А Маша Малиновская, добравшись до пляжа на баги, осталась одна – и расстроилась. "Это худшее, что могло со мной произойти в этой жизни! За что?!" – закатила истерику голодная и замерзшая теледива. Такого поворота она явно не ожидала!Маша и Даня успели несколько раз разругаться вдрызг и наговорить друг другу много обидных слов. Малиновская истерила, кричала, но в итоге оба все-таки они смогли найти силы, чтобы вместе дойти до финальной точки маршрута, насладиться красотами и морскими деликатесами Приморья, столкнуться с опасными дикими зверями и получить помощь от местных жителей.