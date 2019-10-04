Российская фигуристка Евгения Медведева заняла первое место на соревнованиях Shanghai Trophy в Китае. Спортсменка получила за короткую и произвольную программы 191,78 балла. На второй строчке ..

Российская фигуристка Евгения Медведева заняла первое место на соревнованиях Shanghai Trophy в Китае. Спортсменка получила за короткую и произвольную программы 191,78 балла.На второй строчке оказалась ученица Этери Тутберидзе – Элизабет Турсынбаева из Казахстана. Судьи поставили ей 186,9 балла. Тройку лидеров замыкает южнокорейская фигуристка Лим Ын Су, набравшая 184,64 балла, сообщает .