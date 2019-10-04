В Китае проходит предсезонный турнир по фигурному катанию Шанхай Трофи. Двукратный призер Олимпийских игр Евгения Медведева одержала победу в соревнованиях женщин.

В Китае проходит предсезонный турнир по фигурному катанию Шанхай Трофи. Двукратный призер Олимпийских игр Евгения Медведева одержала победу в соревнованиях женщин.Евгения Медведева получила 191,78 балла за короткую и произвольную программы. На втором месте с результатом 186,09 балла Элизабет Турсынбаева из Казахстана, Кореянка Лим Ён Су (184,64) стала третьей.У мужчин Александр Самарин занимает второе место после исполнения короткой программы. Судьи оценили его выступление в 84,66 баллов. Лидирует итальянский фигурист Маттео Риццо (87,76). Произвольная программа запланирована на субботу.