Полузащитник Локомотива Рифат Жемалетдинов, получивший травму в игре с Атлетико, прошел медобследование. У футболиста выявлено повреждение мышц задней поверхности бедра.

Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов, получивший травму в игре с "Атлетико", прошел медобследование. У футболиста выявлено повреждение мышц задней поверхности бедра.В первом тайме матча Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" Жемалетдинов получил травму и был заменен. Медицинское обследование выявило у 23-летнего футболиста травму мышц задней поверхности бедра. Лечение займет около трех недель.Таким образом, Жемалетдинов не сможет помочь сборной России в отборочных матчах чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра. Рифат был впервые вызван в сборную страны, но его дебют придется отложить.