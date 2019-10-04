Тренерский штаб сборной России по футболу внес изменения в состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 со сборными Шотландии и Кипра. Получили приглашения полузащитники Павел Могилевец и Владислав Игнатьев.

Тренерский штаб сборной России по футболу внес изменения в состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 со сборными Шотландии и Кипра. Получили приглашения полузащитники Павел Могилевец и Владислав Игнатьев.Главному тренеру Станиславу Черчесову пришлось внести изменения в состав, после того как получили травмы два игрока средней линии – спартаковец Роман Зобнин и Рифат Жемалетдинов из "Локомотива". Их заменят футболист "Рубина" Павел Могилевец и одноклубник Жемалетдинова Владислав Игнатьев.Сборная России 19 октября сыграет в Москве со сборной Шотландии, а 13 октября в Никосии с командой Кипра. Наша команда после шести туров занимает второе место в группе I, набрав 15 очков. На три очка больше у лидирующих бельгийцев. Далее расположились сборные Казахстана и Кипра (по 7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0).