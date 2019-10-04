Юморист припомнил певице рассказы о пришельцах. Максим Галкин высмеял Катю Лель в личном Инстаграм.

Юморист припомнил певицерассказы о пришельцах. Максим Галкин высмеял Катю Лель в личном "Инстаграм".Муж Аллы Пугачевойсегодня, 4 октября, из окна своего замка в подмосковной деревне Грязь увиделстранные огни в предрассветном небе. Нечто, напоминающее летающую тарелку, "зависло"над домом соседей Максима Галкина.Артист поспешил снять таинственныйобъект на камеру мобильного. После юморист опубликовал получившийся кадр в "Сторис",с пометкой: "Может, Кате Лель показать?". После артист предположил, что это лучсолнца пробивается через плотно затянутое тучами небо.Отметим, чтовспомнил о певице не случайно. Артистка не раз говорила, что контактировала свнеземными формами жизни.Ранее Катя Лель сделалашокирующее заявление в эфире "Нового радио". Звезда рассказала, что в16 лет видела инопланетян. По словам певицы, ее похитили на корабль, а затемвернули на Землю, после чего у нее пропало несколько зубов.Также Катя Лель утверждала,что какое-то время после контакта с пришельцами ее преследовали уфологи,специалисты по НЛО хотели изучить знаменитость. Якобы после общения спредставителями иных цивилизаций артистка обрела дар читать мысли другихлюдей, а также сочинять музыку.К слову, поклонники врассказы певицы о пришельцах не верят. Многие считают, что таким образомвышедшая в тираж звезда пытается напомнить о себе. Видимо,солидарен с народом.