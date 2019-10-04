Юморист припомнил певице
рассказы о пришельцах. Максим Галкин высмеял Катю Лель в личном Инстаграм.
Юморист припомнил певице
рассказы о пришельцах. Максим Галкин высмеял Катю Лель в личном "Инстаграм".
Муж Аллы Пугачевой
сегодня, 4 октября, из окна своего замка в подмосковной деревне Грязь увидел
странные огни в предрассветном небе. Нечто, напоминающее летающую тарелку, "зависло"
над домом соседей Максима Галкина.
Артист поспешил снять таинственный
объект на камеру мобильного. После юморист опубликовал получившийся кадр в "Сторис",
с пометкой: "Может, Кате Лель показать?". После артист предположил, что это луч
солнца пробивается через плотно затянутое тучами небо.
Отметим, что
вспомнил о певице не случайно. Артистка не раз говорила, что контактировала с
внеземными формами жизни.
Ранее Катя Лель сделала
шокирующее заявление в эфире "Нового радио". Звезда рассказала, что в
16 лет видела инопланетян. По словам певицы, ее похитили на корабль, а затем
вернули на Землю, после чего у нее пропало несколько зубов.
Также Катя Лель утверждала,
что какое-то время после контакта с пришельцами ее преследовали уфологи,
специалисты по НЛО хотели изучить знаменитость. Якобы после общения с
представителями иных цивилизаций артистка обрела дар читать мысли других
людей, а также сочинять музыку.
К слову, поклонники в
рассказы певицы о пришельцах не верят. Многие считают, что таким образом
вышедшая в тираж звезда пытается напомнить о себе. Видимо,
солидарен с народом.