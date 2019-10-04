В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Нью-Йорк Рейнджерс на льду домашней арены Мэдисон-Сквер-Гарден обыграл Виннипег Джетс со счетом 6:4 (1:1, 2:2, 3:1).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" на льду домашней арены "Мэдисон-Сквер-Гарден" обыграл "Виннипег Джетс" со счетом 6:4 (1:1, 2:2, 3:1).У победителей встречи голами отметились Марк Стаал (12-я минута), Артемий Панарин (21), Джейкоб Труба (27), Мика ЗИбанеджад (46), Бретт Хуаден (56) и Брендан Смит (60, ПВ), а у гостей две шайбы забросили Блейк Уилер (21, 27) и по одной – Марк Шайфли (18) и Кайл Коннор (43).Панарин, помимо гола, записал на свой счет голевую передачу, а его соотечественники Павел Бучневич и Владислав Наместников очков не набрали. Голкипер Александр Георгиев участие в матче не принимал.В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Рейнджерс" в воскресенье, 6 октября, сыграет на выезде с "Оттавой", а "Виннипег" днем ранее встретится с "Нью-Джерси Девилз".