Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским Эспаньолом (0:2).

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским "Эспаньолом" (0:2)."Иногда тяжело принять результат, но надо. Нужно идти вперед. Иногда большие усилия приносят очень маленькие плоды. Через такое тоже надо пройти, – приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА. – Когда ты имеешь преимущество в еврокубковом матче, надо забивать, а мы играем в большей степени эмоционально. Иногда нам стоит играть более умно. Наверное, мы будем так делать после того, как пройдем через подобные игры. В современном футболе разницу между победой и поражением делает одна передача, одна подача. Игра может качнуться как в сторону победы, так и в сторону поражения".Напомним, в следующем матче турнира армейцы 24 октября примут венгерскую команду "Ференцварош", а "Эспаньол" в тот же день на выезде сыграет с болгарским "Лудогорцем".