Визуальная культура как драйвер формирования индентичности районов.

Вчера в Москве стартовала выставка-презентация "Город: детали". Главным событием первого дня стала Специальная сессия деловой программы "Город: детали", раскрывающую значение малых архитектурных форм в жизни города и горожан. Спикеры обсудили важность смысловой нагрузки малых архитектурных форм, гораздо более весомой, чем их базовая функция: это средство коммуникации горожан, способ менять образ жизни людей и метод создания айдентики целых районов.С 3 по 5 октября в 75-м павильоне ВДНХ проходит выставка-презентация "Город: детали". Она объединит дизайнеров, архитекторов и урбанистов из 11 стран, включая Россию, США, Германию, Францию, Италию, Нидерланды, Финляндию, Венгрию и Казахстан.Во многом то, как будут выглядеть общественные пространства, решает город и городские власти, но сегодня взаимодействие с горожанами стремится выйти на новый уровень. Есть и другая сторона медали: любое активное взаимодействие города и жителей требует четких правил и их во многом еще предстоит сформулировать.Спикерами сессии выступили:Сергей Капков, заведующий учебно-научной лабораторией "Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий" на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова с 2015 года.Елена Зеленцова, заведующая кафедрой территориального развития РАНХиГС при Президенте РФ, Вице-президент, директор по развитию городской среды фонда "Сколково".Алексей Беляев – Префект СВАОИгорь Шулинский, издатель Москвич MagПо словам Сергея Капкова, в городе нет незначительных деталей: все городские пространства – способ коммуникации, поэтому важно помнить о том, как ими будут пользоваться люди. Область создания малых архитектурных форм развилась за последние годы почти с нуля до достойного разнообразия, породив целую креативную индустрию. "Я очень рад, что есть эта выставка и эта тема. Всего несколько лет назад даже скамейки приходилось заказывать из Чехии, а сейчас видно, что появилось множество производств, молодых креативных фирм по всей России".Модератор сессии Игорь Шулинский поднял тему взаимодействия города с жителями, говоря о необходимости вовлечения горожан в процесс выбора малых архитектурных форм – решения должны подниматься снизу, как, например, в Лондоне, где люди напрямую влияют на то, что и в каком виде должно в нем появиться.Алексей Беляев отметил, что город стремится вовлекать горожан в создание общегородских пространств на разных уровнях - от инициативы по созданию нового места притяжения до встреч и обсуждений того, каким оно должны быть. Подчеркнув, что только в его округе за последние годы открылось 15 новых общественных пространств, которые сильно изменили не только облик города, но и образ жизни его жителей.Елена Зеленцова поддержала идею того, что создание городских пространств должно представлять собой очень взвешенный баланс между жителями, профессионалами, функцией и городскими стандартами. Подчеркнув, что сама выставка "Город: Детали" и есть шаг в сторону горожан, попытка их вовлечь на новом уровне, приглашая проголосовать за понравившиеся объекты, но методы коммуникации еще стоит развивать. Эксперт отметила, что город реагируют на тенденции развития общества в целом, на запросы горожан.Сегодня один из запросов – фотогеничность, instagramность – именно эту тенденцию выражают новейшие формы малых архитектурных форм.Игорь Шулинский: "Как журналист я вижу, что жители недостаточно активны. Я хочу, чтобы они были горожанами и понимали, что от них тоже что-то зависит".Алексей Беляев: "В Москве у горожан огромные ресурсы, позволяющие им выражать свое мнение. Самая главная площадка "Активный гражданин", там можно высказываться по большому количеству вопросов".Елена Зеленцова, "Представим квадрат, своего рода "золотое сечение": с одной стороны функциональность, с другой мнение жителей, с третьей опыт профессиональных урбанистов и, наконец стандарт, за который отвечают органы власти. Удерживать этот баланс - и есть функция городских проектировщиков"."Главное искусство органов власти в выстраивании коммуникации с жителями – это искусство постановки вопроса. Не надо спрашивать "что бы вы хотели в целом?". Дефицит коммуникаций не от того, что город мало общается с жителями, а из-за того что не до конца сформулированы вопросы".Спикеры обсудили изменения, произошедшие в Москве за 6-8 лет, сколько новых, а главное - востребованных городских пространств появилось. И предположили что будущее за многофункциональными системами городского комфорта, с заботой об экологии, развитием пешеходных зон, районов и их самобытности, а также более осознанным взаимодействием горожан с городом.Сразу по окончании сессии пространство амфитеатра в центре выставки стало музыкальной площадкой, где начался концерт Alina Os.