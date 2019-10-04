Госдепартамент США дал добро на поставки противотанковых комплексов Джавелин и боеприпасов на Украину. Общая сумма - почти 40 миллионов долларов. Об этом заявили в Пентагоне. Всего собираются продать 150 ракет.

Госдепартамент США дал добро на поставки противотанковых комплексов "Джавелин" и боеприпасов на Украину. Общая сумма — почти 40 миллионов долларов. Об этом заявили в Пентагоне. Всего собираются продать 150 ракет.Однако, подчеркивается, что без согласия Конгресса США, сделка не может быть совершена, сообщает телеканал "Россия 24". Эксперты отмечают, что поставка такого количества ракет говорит о том, что США заинтересованы в активном продолжении конфликта на Украине.