4 октября отмечается 87-я годовщина образования войск гражданской обороны МЧС России.

4 октября отмечается 87-я годовщина образования войск гражданской обороны МЧС России,отсчитывающих историю своего существования с создания общесоюзной системы местной противовоздушной обороны в 1932 году. МПВО сыграла большую роль в годы Великой Отечественной войны, предотвратив разрушение многих объектов и сохранив жизни мирным жителям. Тогда в работу подразделений противовоздушной обороны было вовлечено почти всё трудоспособное население. Сегодня в России действует Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия природным и техногенным катастрофам.Руслан Блинов, и.о. начальника ГУ МЧС России по Владимирской области: «Хотелось бы поздравить безусловно всех прежде всего ветеранов гражданской обороны, все органы управления и силы гражданской обороны на территории Владимирской области - несколько десятков тысяч они объединяют в себе личного состава».Екатерина Максимова