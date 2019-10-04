Опытные сотрудники группы компаний «Континент» готовы предоставить весь спектр услуг в области недвижимости, включая юридическое сопровождение сделки и услуги ипотечного брокера.

Опытные сотрудники группы компаний «Континент» готовы предоставить весь спектр услуг в области недвижимости, включая юридическое сопровождение сделки и услуги ипотечного брокера. Многолетний опыт работы, профессионализм и надежность - отличительная особенность компании.Вадим Аганин, генеральный директор ООО "УК Континент": "Группа компаний "Континент" состоит из нескольких компаний. Мы выполняем функции застройщика, технического заказчика - проектировщика, генподрядчика, то есть собственными силами строим, и у нас направление вторичная недвижимость."В июле этого года стартовали продажи таунхаусов в микрорайоне Владимира - "Усадьба за Клязьмой". На выставке "Недвижимость-2019" этому объекту посвящена отдельная экспозиция. Аккуратные дуплексы, выстроены по западному образцу и уже ждут своих будущих хозяев. С каждым годом компания увеличивает объемы вводимого жилья на рынке Владимира.Татьяна Шулятьева, начальник отдела продаж новостроек СК "Континент": "Это будет прекрасный выходной и прекрасный повод прийти сюда, поскольку здесь всевозможные различные предложения, призы, розыгрыши, подарки, акции, и просто это уникальное событие города, которое обязательно нужно посетить."Всего компания сдала в эксплуатацию свыше 200 тысяч квадратных метров жилья, это почти 3 тысячи квартир и более 100 объектов недвижимости, среди которых не только жилые дома, но и иные инвестиционные проекты.Александр Сыпченко, Александр Голубев. "Вести-Владимир".