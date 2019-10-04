Введение эскроу-счетов стремительно меняет российский рынок недвижимости. Девелоперам приходится приспосабливаться под меняющуюся обстановку, пересматривать тактику и стратегию своих действий. Даже в непростых условиях переходного периода группа компаний КОРТРОС демонстрирует устойчивую позитивную динамику, наращивает прибыль и выводит на рынок новые привлекательные проекты. О достижениях текущего года и планах на будущее рассказал генеральный директор ГК КОРТРОС Станислав Киселев.
Введение эскроу-счетов стремительно меняет российский рынок недвижимости. Девелоперам приходится приспосабливаться под меняющуюся обстановку, пересматривать тактику и стратегию своих действий. Даже в непростых условиях переходного периода группа компаний "КОРТРОС" демонстрирует устойчивую позитивную динамику, наращивает прибыль и выводит на рынок новые привлекательные проекты. О достижениях текущего года и планах на будущее рассказал генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.
Движение вверх
На протяжении текущего года компания показывает уверенные
темпы роста. Ориентир для "КОРТРОС" в 2019 году – рекордные 27
миллиардов рублей прибыли. "Мы движемся к цели. Плановые показатели за
прошедшие девять месяцев выполнены. В прошлом году прибыль компании составила
23 с небольшим миллиарда рублей, в этом мы ожидаем рост на 17%", -
рассказал Станислав Киселев.
Показателем успеха компании служат оценки экспертов. На днях
аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило показатель кредитоспособности
"КОРТРОС" с BB+ до следующего уровня BBB– со стабильным прогнозом и
вероятностью дальнейшего роста, отметил Киселев.
По его словам, в этом году компания намерена ввести в
эксплуатацию 269 тысяч квадратных метров жилья, что на 12% больше, чем в
прошлом. Растут и инвестиции в строительство: в этом году их объем
составит 16 миллиардов рублей – на четверть больше, чем в 2018-м, рассказал
гендиректор.
Из 269 тысяч квадратных метров большая часть жилья – 150
тысяч "квадратов" – придется на Екатеринбург. В
столице Урала "КОРТРОС" реализует проект крупного жилого района
"Академический". Еще 90 тысяч квадратных метров компания введет в
эксплуатацию в Москве в рамках проекта Headliner, а еще 30 тысяч – в Перми, уточнил Киселев.
Новое качество жизни
"КОРТРОС" реализует проекты в нескольких российских регионах, но фокус внимания компании сосредоточен на Москве. Флагманским проектом
девелопера в столице является жилой комплекс Headliner. Это яркий проект для современных, амбициозных и целеустремленных людей, который полностью отвечает
философии девелопера – создавать удобные кварталы со всем необходимым для жизни
и отдыха.
"Мы с самого начала для себя решили, что будем
продавать не квадратные метры, а условия жизни", – говорил о Headliner
президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий.
Одно из преимуществ проекта – сочетание высотной и
малоэтажной застройки. Комплекс состоит из 10 корпусов разной этажности, его
доминантой является 53-этажное здание высотой 175 метров. Таким образом, компания удовлетворяет спрос самых разных категорий покупателей: кто-то
предпочитает малоэтажное строительство, других привлекают роскошные панорамные виды.
"Люди почувствовали превосходство современного жилья с
уютными закрытыми дворами и человеческим масштабом застройки", – отметил
Станислав Киселев.
Первую очередь Headliner введут в эксплуатацию в
октябре текущего года. Параллельно "КОРТРОС" приступил ко второму
этапу проекта, который будет реализовываться по новой схеме с помощью
эскроу-счетов. "Headliner активно
развивается, в сентябре объем контрактации по проекту составил около 890
миллионов рублей", – рассказал генеральный директор группы компаний.
Бренд Headliner уже стал определенным стандартом и знаком
качества, поэтому "КОРТРОС" решила распространить проект на другие
регионы. В Перми строительство уже стартовало, на очереди Екатеринбург.
Одной из главных "фишек" проекта является формат
Headliner Club – это место для общения и формирования сообщества местных
жителей. По словам Киселева, такой же подход будет реализован в другом
столичном проекте ГК "КОРТРОС" – жилом комплекс бизнес-класса ILOVE.
На рельсы эскроу
Серьезное влияние на строительную отрасль оказывает переход
на эскроу-счета. С 1 июля привлекать средства для реализации новых проектов
девелоперы должны у банков. Рынок пока не встал на новые рельсы, для этого понадобится 2-2,5 года, полагает Киселев.
По новым правилам, привлекать средства дольщиков застройщики
больше не смогут. Это автоматически приведет к росту долговой нагрузки девелоперов,
подчеркнул генеральный директор "КОРТРОС". По его словам, требования
банков к компаниям-заемщикам ужесточились, но при этом интерес к девелоперам у
кредитных организаций значительный.
"Сегодня банки
поворачиваются лицом к тем застройщикам, которые реализуют понятные с точки
зрения экономики проекты", – отметил Киселев.
Серьезное влияние на рынок недвижимости оказывает и
ипотечная ставка. С учетом последних событий средняя ставка по жилищным
кредитам составила 9,9%. Киселев прогнозирует, что уже в скором времени
показатель может опуститься до 9,4%. При этом увеличивается средний размер
кредитов и срок погашения, а покупатели все чаще обращают внимание на квартиры
небольших форматов – студии и однокомнатные, рассказал о тенденциях рынка
гендиректор "КОРТРОС".
Группа компаний "КОРТРОС" – один из ведущих
девелоперов России, реализующий реализует проекты с уникальными
характеристиками жилой среды "нового качества жизни" для российского
потребителя различных сегментов. География деятельности "КОРТРОС"
включает восемь регионов по всей стране. В своей работе над проектами девелопер
ориентируется на включение мирового опыта и адаптацию международных стандартов
проектирования и строительства.