Введение эскроу-счетов стремительно меняет российский рынок недвижимости. Девелоперам приходится приспосабливаться под меняющуюся обстановку, пересматривать тактику и стратегию своих действий. Даже в непростых условиях переходного периода группа компаний КОРТРОС демонстрирует устойчивую позитивную динамику, наращивает прибыль и выводит на рынок новые привлекательные проекты. О достижениях текущего года и планах на будущее рассказал генеральный директор ГК КОРТРОС Станислав Киселев.

Введение эскроу-счетов стремительно меняет российский рынок недвижимости. Девелоперам приходится приспосабливаться под меняющуюся обстановку, пересматривать тактику и стратегию своих действий. Даже в непростых условиях переходного периода группа компаний "КОРТРОС" демонстрирует устойчивую позитивную динамику, наращивает прибыль и выводит на рынок новые привлекательные проекты. О достижениях текущего года и планах на будущее рассказал генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.Движение вверхНа протяжении текущего года компания показывает уверенныетемпы роста. Ориентир для "КОРТРОС" в 2019 году – рекордные 27миллиардов рублей прибыли. "Мы движемся к цели. Плановые показатели запрошедшие девять месяцев выполнены. В прошлом году прибыль компании составила23 с небольшим миллиарда рублей, в этом мы ожидаем рост на 17%", -рассказал Станислав Киселев.Показателем успеха компании служат оценки экспертов. На дняханалитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило показатель кредитоспособности"КОРТРОС" с BB+ до следующего уровня BBB– со стабильным прогнозом ивероятностью дальнейшего роста, отметил Киселев.По его словам, в этом году компания намерена ввести вэксплуатацию 269 тысяч квадратных метров жилья, что на 12% больше, чем впрошлом. Растут и инвестиции в строительство: в этом году их объемсоставит 16 миллиардов рублей – на четверть больше, чем в 2018-м, рассказалгендиректор.Из 269 тысяч квадратных метров большая часть жилья – 150тысяч "квадратов" – придется на Екатеринбург. Встолице Урала "КОРТРОС" реализует проект крупного жилого района"Академический". Еще 90 тысяч квадратных метров компания введет вэксплуатацию в Москве в рамках проекта Headliner, а еще 30 тысяч – в Перми, уточнил Киселев.Новое качество жизни"КОРТРОС" реализует проекты в нескольких российских регионах, но фокус внимания компании сосредоточен на Москве. Флагманским проектомдевелопера в столице является жилой комплекс Headliner. Это яркий проект для современных, амбициозных и целеустремленных людей, который полностью отвечаетфилософии девелопера – создавать удобные кварталы со всем необходимым для жизнии отдыха."Мы с самого начала для себя решили, что будемпродавать не квадратные метры, а условия жизни", – говорил о Headlinerпрезидент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий.Одно из преимуществ проекта – сочетание высотной ималоэтажной застройки. Комплекс состоит из 10 корпусов разной этажности, егодоминантой является 53-этажное здание высотой 175 метров. Таким образом, компания удовлетворяет спрос самых разных категорий покупателей: кто-топредпочитает малоэтажное строительство, других привлекают роскошные панорамные виды."Люди почувствовали превосходство современного жилья суютными закрытыми дворами и человеческим масштабом застройки", – отметилСтанислав Киселев.Первую очередь Headliner введут в эксплуатацию воктябре текущего года. Параллельно "КОРТРОС" приступил ко второмуэтапу проекта, который будет реализовываться по новой схеме с помощьюэскроу-счетов. "Headliner активноразвивается, в сентябре объем контрактации по проекту составил около 890миллионов рублей", – рассказал генеральный директор группы компаний.Бренд Headliner уже стал определенным стандартом и знакомкачества, поэтому "КОРТРОС" решила распространить проект на другиерегионы. В Перми строительство уже стартовало, на очереди Екатеринбург.Одной из главных "фишек" проекта является форматHeadliner Club – это место для общения и формирования сообщества местныхжителей. По словам Киселева, такой же подход будет реализован в другомстоличном проекте ГК "КОРТРОС" – жилом комплекс бизнес-класса ILOVE.На рельсы эскроуСерьезное влияние на строительную отрасль оказывает переходна эскроу-счета. С 1 июля привлекать средства для реализации новых проектовдевелоперы должны у банков. Рынок пока не встал на новые рельсы, для этого понадобится 2-2,5 года, полагает Киселев.По новым правилам, привлекать средства дольщиков застройщикибольше не смогут. Это автоматически приведет к росту долговой нагрузки девелоперов,подчеркнул генеральный директор "КОРТРОС". По его словам, требованиябанков к компаниям-заемщикам ужесточились, но при этом интерес к девелоперам укредитных организаций значительный."Сегодня банкиповорачиваются лицом к тем застройщикам, которые реализуют понятные с точкизрения экономики проекты", – отметил Киселев.Серьезное влияние на рынок недвижимости оказывает иипотечная ставка. С учетом последних событий средняя ставка по жилищнымкредитам составила 9,9%. Киселев прогнозирует, что уже в скором временипоказатель может опуститься до 9,4%. При этом увеличивается средний размеркредитов и срок погашения, а покупатели все чаще обращают внимание на квартирынебольших форматов – студии и однокомнатные, рассказал о тенденциях рынкагендиректор "КОРТРОС".Группа компаний "КОРТРОС" – один из ведущихдевелоперов России, реализующий реализует проекты с уникальнымихарактеристиками жилой среды "нового качества жизни" для российскогопотребителя различных сегментов. География деятельности "КОРТРОС"включает восемь регионов по всей стране. В своей работе над проектами девелоперориентируется на включение мирового опыта и адаптацию международных стандартовпроектирования и строительства.