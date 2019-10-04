В Туле ведутся разработки инновационного оборудования для железных дорог. Один из комплексов, к примеру, быстрее всех в мире укладывает новые пути. Машину показали главе региона. Он приехал поздравить сотрудников завода Тулажелдормаш с юбилеем предприятия.

В Туле ведутся разработки инновационного оборудования для железных дорог. Один из комплексов, к примеру, быстрее всех в мире укладывает новые пути. Машину показали главе региона. Он приехал поздравить сотрудников завода "Тулажелдормаш" с юбилеем предприятия.Эти путевые комплексы, по утверждению специалистов, не имеют аналогов в мире. Полностью цифровое управление всеми механизмами с помощью GPS позволяет ставить железнодорожные пути в проектное положение с точностью до 1 миллиметра. И такие машины разработали и создали на тульской земле — на предприятии "Тулажелдормаш"."Вот эта 150-тонная махина обеспечивает точное вывешивание путевой решетки массой в 20 тонн. При этом скорость проходки самая высокая в мире", — говорит Сергей Акулинин, технический директор Группы ПТК.В этом году тульскому предприятию исполнилось 150 лет. Пять лет назад оно вошло в Группу ПТК, именно тогда и появился уникальный инженерный центр, который совместно с РЖД и разрабатывает инновационные машины. В рамках стратегической задачи по импортозамещению, благодаря таланту российских конструкторов и инженеров, машины практически полностью собраны из российских комплектующих, локализация производства достигает 95%."В этом году нам удалось подписать первый договор с Индией. Рынок Индии очень емкий на сегодняшний день. Наша цена на конкурсе была в два раза ниже, чем у западных аналогов", — рассказывает Александр Силкин, генеральный директор Группы ПТК.Показали уникальные машины и губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Ведь год назад на Санкт-Петербургском экономическом форуме было подписано инвестиционное соглашение на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Это позволит создать на тульском предприятии научно производственный комплекс в сфере железнодорожного машиностроения. Это дополнительные рабочие места, новые машины и в конечном итогом выполнение задач, поставленных руководством страны."Мы видим взаимодействие правительства нашего региона в лице экономического блока и те результаты, которые на сегодняшний день показывает предприятие. Мы вместе с вами в одной семье. Спасибо вам большое за ваш труд, за вашу включенность, за ваши профессиональные качества и то, что вы делаете не только для отдельного субъекта, но и для страны в целом. С праздником вас!" — обратился к сотрудникам предприятия Алексей Дюмин, губернатор Тульской области.И какой же юбилей без подарков: лучшие сотрудники "Тулажелдормаша" получили правительственные и региональные награды.