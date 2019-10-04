В городе Черемхово в четверг произошла перестрелка между двумя поссорившимися компаниями. Двое мужчин были ранены.

В городе Черемхово 3 октября, в четверг, около мастерской шиномонтажа произошла перестрелка между двумя поссорившимися компаниями.Пресс-служба МВД по Иркутской области сообщила, что в результате конфликта пострадали два человека — мужчины возрастом 19 и 32 лет из противоборствующих компаний. С огнестрельными ранениями они обратились в больницу, а затем, после оказания необходимой помощи, были отпущены домой.Полицейские изучили кадры, снятые камерой наблюдения: на них видно, как к мужчинам, садящимся в автомобиль, подъехала наглухо затонированная "пятерка", из которой выбежали молодые люди и без предупреждения тут же открыли огонь.Подвергшиеся нападению люди разбежались, случайный свидетель при этом ненароком врезался в "классику" агрессоров, которая удалилась из поле зрения камеры. Проверив оставшийся автомобиль, нападающие скрылись.К настоящему времени полицейские установили личности всех участников перестрелки, и теперь следователи разбираются в обстоятельствах и причинах произошедшего инцидента.