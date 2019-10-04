Самый титулованный клуб Франции Сент-Этьен согласовал условия контракта с тренером Клодом Пюэлем. Ранее сообщалось что Пюэль может возглавить Монако, заменив там Леонарду Жардима.

Самый титулованный клуб Франции "Сент-Этьен" согласовал условия контракта с тренером Клодом Пюэлем. Ранее сообщалось что Пюэль может возглавить "Монако", заменив там Леонарду Жардима.После того, как "Монако" одержал две победы и отдалился от зоны вылета, тема отставки Жардима перестала быть актуальной. Португальский специалист продолжит работать с командой Александра Головина. Однако Пюэль в скором времени будет трудоустроен. Он возглавит десятикратных чемпионов Франции "Сент-Этьен"."Зеленые" крайне неудачно начали нынешний сезон. "Сент-Этьен" проиграл четыре матча из восьми и занимает предпоследнее, 19 место. В ближайшее время тренер Гислен Прентан будет отправлен в отставку, а его место займет Клод Пюэль.58-летний Клод Пюэль известен по работе с "Монако", "Лиллем", "Лионом", "Гиццей", а также английскими "Лестером" и "Саутгемптоном". Пюэль трижды выигрывал чемпионат Франции с "Монако", — дважды как футболист и один раз в качестве тренера.