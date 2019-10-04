Учитель физкультуры - Максим Копылов - освоил гитару специально к есенинскому вечеру в школе.

Не менее талантливый преподаватель работает во владимирской 73-ей гимназии. Учитель физкультуры - Максим Копылов - освоил гитару специально к есенинскому вечеру в школе.Литературный вечер - ежегодный праздник песни и поэзии, в этом году посвящен последнему поэту русской деревни. 6-й "А" класс читает Есенина и поет. А в каникулы весь класс отправится на родину Есенина - в село Константиново. У многих ребят стихи именно этого поэта - любимые.Максим Копылов, преподаватель гимназии №73 г. Владимир, классный руководитель 6А: "Заставлять никого не нужно было. Готовились мы с начала учебного года - на уроках литературы обсуждали эти темы, на классном часе подняли этот вопрос, и с родителями на родительском собрании, чтобы они тоже присутствовали и у них была возможность тоже выступить, подготовить какой-то номер."Екатерина Максимова