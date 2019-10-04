На востоке Индии на реки Махананда перевернулось перевозившее людей судно, в результате чего погибли, по меньшей мере, семь человек, более 50 пропали без вести.

На востоке Индии на реки Махананда перевернулось перевозившее людей судно, в результате чего погибли, по меньшей мере, семь человек, более 50 пропали без вести.Всего на борту потерпевшего крушение судна находились более 70 человек. По предварительным данным, одной из причин трагедии могло стать переполнение судна пассажирами, передает ТАСС. На месте происшествия идет поисково-спасательная операция.