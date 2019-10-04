В матче второго тура группового этапа Лиги Европы Краснодар на поле домашней арены проиграл испанскому Хетафе со счетом 1:2. Для быков это поражение стало вторым в еврокубках.

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2. Для "быков" это поражение стало вторым в еврокубках.У победителей встречи дубль оформил Родригес Анхель, забивший на 35-й и 61-й минутах, а у хозяев поля единожды на 69-й минуте отличился Ари, которому ассистировал Магомед-Шапи Сулейманов.Стоит отметить, что гости доигрывали в меньшинстве: вторую желтую карточку на 81-й минуте получил Давид Тимор и отправился досматривать игру в подтрибунное помещение.В параллельной матче группы С турецкий "Трабзонспор" дома вырвал ничью в противостоянии с швейцарским "Базелем" – 2:2.Таким образом, "Хетафе" с шестью очками лидирует в квартете, "Базель" (4 очка) расположился на второй строчке, "Трабзонспор" (1) – на третьей, а "Краснодар" – на четвертой.