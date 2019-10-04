Старшеклассники одной из школ Красноярска очень зло пошутили над 64-летней учительницей: они смонтировали порновидео с похожим на нее персонажем и выложили его в Сеть. Педагог обратилась с заявлением в полицию, проводится проверка.

Старшеклассники одной из школ Красноярска очень зло "пошутили" над 64-летней учительницей: они смонтировали порновидео с похожим на нее персонажем и выложили его в Сеть.Официальный представитель управления образования города Евгения Тимашева на своей странице в "Фейсбуке" задалась вопросом: "Есть ли границы у детских шалостей?""Кажется, ученики (или те, кто выдает себя за детей) достигли дна и ещё умудрились снизу постучать", — отметила она в своей публикации.Местные СМИ отмечают, что ролик распространяется с фейкового аккаунта, и пока трудно установить, кто именно его смонтировал, но он "гуляет" по аккаунтам красноярских пользователей.В пресс-службе краевого главка МВД РИА Новости сообщили, что по факту распространения в соцсетях порочащих сведений проводится проверка.