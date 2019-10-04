Известный музыкальный критик Сергей Соседов публично нахамил певице Алле Пугачевой. Многие считают, что с Примадонной так разговаривать нельзя, хотя бы из уважения к ее возрасту и прошлым заслугам.

Известный музыкальныйкритик Сергей Соседов публично нахамил певице Алле Пугачевой. Многие считают,что с Примадонной так разговаривать нельзя, хотя бы из уважения к ее возрасту ипрошлым заслугам.Именно так считает член экспертного совета поразвитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Общественник наэтот раз заступился за главную звезду отечественной сцены."Сергей Соседовпрекрасный музыкальный критик, но мне кажется, что в последнее время он началзаниматься вместо музыкальной критики откровенным хейтерством Аллы Пугачевой.Раньше он ее боготворил, а теперь все время критикует, причем даже не затворчество. Этот странный переход на личности. Кто он такой, чтобы советоватьнародной артистке СССР держать язык за зубами? Я и сам порой не в восторге оттворчества Пугачевой, публично высказывался об этом, однажды это даже привело кбольшому скандалу, которого я уж точно не искал. Но я никогда себе не позволялпереходить на личности в ее адрес, если это не касалось профессиональныхвопросов. Отношение к творчеству и к человеку должно быть четко разделено. Однодело музыкальная критика творчества артиста, а другое дело откровенноехейтерство в его адрес. Жаль, что Сергей Васильевич этого не понимает", -сказал Вадим Манукян в беседе с корреспондентом "Дни.ру".Напомним, на днях отчитала певца Диму Билана. Певец, появившись на концерте в Самаре нетрезвым,после был вынужден извиниться перед жителями. Он подарил городу детскую площадку,и дал еще одно бесплатное выступление. Когда Билан в очередной раз просилпрощения в соцсетях, вмешалась Примадонна. написала: "Уничижениепаче гордыни. Хватит об этом". Именно это высказывание артистки зацепилоСергея Соседова. Критик отреагировал резко и посоветовал ей "держать языкза зубами".