В Сочи проходит Международный дискуссионный клуб Валдай. Перед пленарным заседанием президент России Владимир Путин провел несколько встреч с зарубежными лидерами.

В Сочи проходит Международный дискуссионный клуб "Валдай". Перед пленарным заседанием президент России Владимир Путин провел несколько встреч с зарубежными лидерами.Российские и азербайджанские министры встречаются в Сочи как старые друзья. Посол Полад Бюль-Бюль оглы тепло приветствует пресс-секретаря российского президента. Атмосфера для беседы лидеров идеальная.Владимир Путин выходит встречать Ильхама Алиева лично. Москва и Баку подтверждают, что они не просто соседи, а стратегические партнеры."Мы давно уже не встречались. Но и несмотря на то, что была пауза в наших личных встречах, контактах, отношения между нашими странами продолжали развиваться и развиваются успешно", — отметил президент России Владимир Путин.Товарооборот растет, несмотря на падение вообще на постсоветском пространстве, — это особенность отношений с Баку. "Мы им нефть не поставляем, поэтому весь товарооборот практически носит несырьевой характер, — сказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин. — Поэтому в поставках из Азербайджана в Россию ключевую роль играет продовольствие. Из России – это продукты переработки".А сразу после окончания переговоров в эксклюзивном интервью "Вестям" о важности отношений с Москвой говорит президент Азербайджана Ильхам Алиев."Наши отношения с Россией свободны от какой-то другой внешнеполитической повестки дня, они проверены временем. Обе стороны называют эти отношения — отношениями стратегических партнеров", — сказал Ильхам Алиев.Король Иордании так спешил на встречу с президентом Путиным, что даже оторвался от своей делегации."У нас рост товарооборота в 3,8 раза произошел за прошлый год. Мы этому очень рады. Нам, безусловно, есть, о чем поговорить и в двухстороннем плане, и по международным вопросам", — сказал Путин."Россия играет важную роль в регионе, — уверен король Иордании Абдалла II. — Мы этому рады. Без России не смогли бы решаться многие вопросы и развиваться мирный процесс в Сирии".Чаще всех из гостей Владимир Путин в последнее время встречался с президентом Казазстана Касым-Жомартом Токаевым. "Стыдно сказать, но я впервые нахожусь в Сочи, и то, что я увидел, безусловно, впечатляет. Вашими усилиями по сути дела построен новый город", — сказал он. Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что обязательно приедет в Москву на празднование 75-летия Великой Победы. Его отец был фронтовиком, и освобождение от фашизма — это общий праздник.С президентом Филиппин Родриго Дутерте Владимир Путин говорил в первую очередь о безопасности в Азии. Совсем недавно этой стране пришлось испытать атаку террористов. "Помню, что во время вашего предыдущего визита в Россию в мае 2017 года, вам пришлось срочно возвращаться на родину из-за террористических атак, совершенных боевиками", — сказал Путин. "Я всегда надеялся вновь вернуться в Россию, — ответил Дутерте. — И сегодня я здесь, чтобы подтвердить наши обязательства строить многоплановое всеобъемлющее партнерство с вашей страной".Но определенно будут и новые энергетические проекты. Глава Росатома сообщил, что Манила решила не достраивать АЭС с американцами. Она рассматривает предложения Москвы."Это малые и в том числе плавучие формы, поскольку страна островная, требуется периодически кратно увеличить энергопотребление. В этом смысле как раз плавучие формы наиболее мобильны и могут отработать в разных частях страны", — пояснил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.А после разговора лидеров уже детали их договоренностей принялись обсуждать делегации стран.