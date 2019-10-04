Популярный певец Сергей Лазарев сделал громкое заявление после нескольких дней молчания. Ему нужно было время, чтобы прийти в себя после признаний ведущей Лере Кудрявцевой в шоу Секрет на миллион.

Популярный певец Сергей Лазарев сделал громкое заявление после нескольких дней молчания. Ему нужно было время, чтобы прийти в себя после признаний ведущей Лере Кудрявцевой в шоу "Секрет на миллион".Осмыслить произошедшее было непросто, признается исполнитель. Ему понадобилось несколько суток, чтобы прийти в себя после невероятного энергетического потока из-за резонансного интервью. Однако Лазарев все-таки нашел силы высказаться."Эти дни я особенно внимательно читал директ, потому что история моей семьи отозвалась в сердцах тысяч людей, и мне написало такое количество людей, какое не писало даже после Евровидения (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред)", – удивляется артист. По словам Лазарева, ему писали все: и матери-одиночки, и отцы-одиночки, и пары, у которых не получается завести детей. Людей настолько тронула история певца, что она даже начали регистрироваться в "Инстаграм", лишь бы ему написать.Обращение Лазарева получилось очень эмоциональным. В один момент исполнитель просто сорвался. "Я повторюсь, все это не игра – это моя жизнь! И я живу так, как интуитивно считаю правильным и нужным! Да, порой вразрез общественным мнениям и стереотипам. Но я делаю так, как велит сердце!" – четко обозначил позицию он.Отдельно досталось от Лазарева и некоторым СМИ. Певец признался, что журналисты несколько исказили то, о чем он рассказывал в интервью Лере Кудрявцевой. Артист считает, что это издержки профессии."Но всегда помните, что лучше один раз услышать из моих уст, чем тысячу раз прочитать в статьях", – заключил исполнитель.Напомним, что откровенное интервью Сергей Лазарев дал Лере Кудрявцевой во время записи шоу "Секрет на миллион". Певец впервые признался, что у него есть годовалая дочь.